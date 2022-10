TENTATIVE D’ÉPUISEMENT DU MOIS DE NOVEMBRE

2022-11-16 – 2022-11-19 8.7 EUR 8.7 A l’heure où je rédige ces lignes, avec le résultat des législatives, le remaniement ministériel, de nouveaux personnages ont fait leur apparition. Et puis le dernier rapport du GIEC. Et puis l’Ukraine… Ouf ! Je suis rassuré : les scénaristes sont en pleine forme.

Ce sera une merveilleuse saison 4. Gaspard Chauvelot

Genre : Revue de presse en forme de stand-up.

