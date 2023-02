Tentative de record du monde de descente aux flambeaux Télésiège Vagère Bourg-Saint-Maurice Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme Bourg-Saint-Maurice Catégories d’Évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Tentative de record du monde de descente aux flambeaux
Télésiège Vagère, 22 février 2023, Bourg-Saint-Maurice Les Arcs
Arc 1800

2023-02-22 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-22

Télésiège Vagère Arc 1800

Bourg-Saint-Maurice

Venez participer à ce moment historique et battre le précédent record du monde de descente aux flambeaux réalisé en 2016 avec plus de 2887 personnes. Ambiance musicale et point chaud pour le plus grand plaisir des visiteurs.
contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 http://www.lesarcs.com/

