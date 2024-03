Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France foyer-thèâtre Douzens, vendredi 22 mars 2024.

Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France Un texte : Jacques PREVERT

Une voix : Thierry de Capella

Des traits : Saralisa Pégorier

Des sons : Pierrick Stephant

Un oeil: Mathieu Vidard Vendredi 22 mars, 20h00 foyer-thèâtre

Prévert dénonce la violence, la guerre, la politique bourgeoise, la religion. Au contraire il se place en défenseur des plus démunis, de la classe ouvrière

La lecture de ce poème, près de 80 ans plus tard, malgré de prétendument profondes mutations sociales et culturelles, provoque chez de nombreux lecteurs un trouble étrange : ce dîner aurait fort bien pu se tenir la semaine dernière…

Sommes-nous si éloignés de l’Europe où le Front Populaire, la République espagnole ou celle de Weimar furent balayées par les tempêtes des réactions nationalistes et xénophobes ?

foyer-thèâtre rue du foyer 11700 DOUZENS Douzens 11700 Aude Occitanie