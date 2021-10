Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Tennis : tournoi pré-qualificatif Les Petits As Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Tennis : tournoi pré-qualificatif Les Petits As Bagnoles de l’Orne Normandie, 13 novembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Tennis : tournoi pré-qualificatif Les Petits As rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin Bagnoles de l’Orne Normandie

2021-11-13 – 2021-11-28 rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie TPQ Les Petits As organisé par le Tennis Club Bagnolais. Renseignement et inscription 02 33 37 98 53 ou auprès d’Arnaud Lefaivre 06 72 50 55 59 TPQ Les Petits As organisé par le Tennis Club Bagnolais. Renseignement et inscription 02 33 37 98 53 ou auprès d’Arnaud Lefaivre 06 72 50 55 59 +33 2 33 37 98 53 TPQ Les Petits As organisé par le Tennis Club Bagnolais. Renseignement et inscription 02 33 37 98 53 ou auprès d’Arnaud Lefaivre 06 72 50 55 59 rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2021-10-14 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin Bagnoles de l'Orne Normandie