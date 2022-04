Tennis : Tournoi national 9 ans des Pitchouns – Du 19 au 23 avril Centre de Ligue de Tennis Occitanie Balma Catégories d’évènement: Balma

du mardi 19 avril au samedi 23 avril à Centre de Ligue de Tennis Occitanie

Le Comité de tennis de la Haute-Garonne organise sa 12ème édition du tournoi pour la catégorie des 9 ans filles et garçons. Centre de Ligue de Tennis Occitanie 5 Avenue Suzanne Lenglen, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T18:00:00

