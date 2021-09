Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Tennis : Tournoi international Primavera Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Assistez à la 3e édition du Tournoi Primavera, homologué par la Fédération française de tennis. Venez admirer gratuitement les plus beaux smashs et amortis de la scène internationale junior et encourager de jeunes champions, âgés de 14 à 18 ans, venus du monde entier ! **Détails sur le lieu**: Complexe de tennis du Cabirol, 2 bis, allée des Alpilles Complexe de tennis du Cabirol, 2 bis, allée des Alpilles Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T09:00:00 2021-10-24T18:00:00

