Tennis – Tournoi CNGT Mercedes Kroely Obernai Obernai Catégories d’évènement: 67210

Obernai

Tennis – Tournoi CNGT Mercedes Kroely Obernai, 17 juin 2022, Obernai. Tennis – Tournoi CNGT Mercedes Kroely Obernai

2022-06-17 09:00:00 – 2022-06-26

Obernai 67210 EUR Tournoi masculin faisant partie du Circuit National des Grands Tournois. Tournoi de haut niveau accueillant les joueurs de 15/1 aux premières Séries. Soit des joueurs professionnels pour certains classés à l’ATP.

Accès libre spectateurs. Tournoi masculin faisant partie du Circuit National des Grands Tournois. Tournoi de haut niveau accueillant les joueurs de 15/1 aux premières Séries. Soit des joueurs professionnels pour certains classés à l’ATP +33 6 82 95 37 76 Tournoi masculin faisant partie du Circuit National des Grands Tournois. Tournoi de haut niveau accueillant les joueurs de 15/1 aux premières Séries. Soit des joueurs professionnels pour certains classés à l’ATP.

Accès libre spectateurs. Obernai

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 67210, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai Departement 67210

Obernai Obernai 67210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Tennis – Tournoi CNGT Mercedes Kroely Obernai 2022-06-17 was last modified: by Tennis – Tournoi CNGT Mercedes Kroely Obernai Obernai 17 juin 2022 67210 Obernai

Obernai 67210