du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Tennis Club Balma

Tarifs jeunes : 120 €/semaine/demi-journée ou 220 €/semaine/journée Tarif adulte : 70 €

Renseignements

Le Tennis club de Balma organise des stages pendant les vacances Tennis Club Balma 17 Avenue des Aérostiers, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

