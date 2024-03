Tennis Santé au Féminin 2ème Édition Tennis Club Lillois Lille, samedi 16 mars 2024.

Tennis Santé au Féminin 2ème Édition Frappez fort, vivez sainement 16 mars – 14 avril Tennis Club Lillois gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-04-14T09:45:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

Préparez-vous à vivre une expérience exceptionnelle avec la deuxième édition du projet ‘Tennis Santé au Féminin’ !

Cette initiative, promet non seulement d’enrichir vos compétences en tennis, mais aussi de transformer votre approche de la santé et du bien-être.

À travers une série de sessions captivantes, alliant sport, conseils de santé et bien-être, ce programme unique offre une opportunité parfaite pour toutes celles qui cherchent à améliorer leur forme physique tout en acquérant des connaissances sur la santé et la nutrition.

Cette série d’événements se déroulera sur plusieurs semaines, offrant une combinaison unique d’activités physiques et d’ateliers de santé.

Samedi 16 mars, de 15h à 16h, le coup d’envoi sera donné avec une session de « DIAGNOFORM », en partenariat avec OLS, sur un court de tennis. Cette activité ouvrira le programme en mettant l’accent sur l’évaluation de la forme physique et la mise en place d’un programme adapté.

Samedi 23 mars, de 15h à 16h, le tennis sera associé à une intervention d’un kinésithérapeute DE. Cette session se déroulera sur un court de tennis et dans une salle de fitness, soulignant l’importance de la kinésithérapie dans le sport.

Samedi 30 mars, de 15h à 16h, le programme continuera avec une séance combinant tennis et fitness, animée par un coach sportif professionnel. Cette approche holistique vise à améliorer la condition physique générale des participantes.

Samedi 6 avril, de 15h à 16h, le renforcement musculaire sera à l’honneur avec l’intervention d’un préparateur physique. Cette séance alliera le tennis à des exercices de renforcement, essentiels pour prévenir les blessures et améliorer les performances sportives.

Samedi 13 avril, de 15h à 16h, le projet prendra une tournure éducative avec une session dédiée à la santé et à la nutrition, animée par un nutritionniste et un infirmier. Cette journée se tiendra sur un court de tennis et dans une salle de réunion.

Dimanche 14 avril, 9h45, la marche nordique sera à l’honneur à la piscine Marx Dormoy pour une session animée par un éducateur sportif. Cette activité, excellente pour la santé cardiovasculaire, clôturera le programme sur une note dynamique et rafraîchissante.

Chaque session est pensée pour apporter à la fois des bénéfices physiques et des connaissances en matière de santé, rendant ce programme unique et enrichissant.

Tennis Club Lillois 22 Rue du Mal Assis, 59000 Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03 20 38 47 00