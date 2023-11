Soirée Tennis Fluo Tennis saint-jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Soirée Tennis Fluo Tennis saint-jean, 8 décembre 2023, saint-jean. Soirée Tennis Fluo Vendredi 8 décembre, 19h00 Tennis Le Tennis Club Saint Jean organise au profit du TELETHON une soirée TENNIS FLUO le vendredi 8 décembre de 19h à minuit sur les terrains de tennis de St Jean (Avenue du Bois). Boissons et snack sur place – Ambiance musicale et sportive. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au profit du Téléthon. Venez habillés en fluo (orange et jaune sont les meilleures couleurs) avec une raquette pour jouer dans le noir et battre des records au profit du Téléthon. Tarif : 3 euros Animations ouvertes à tous, adhérents ou non adhérents du Tennis Club St Jean, Famille, Amis, Voisins, Copains. Plus d’infos par mail au tc.stjean31@orange.fr Tennis Avenue du Bois 31240 saint-jean saint-jean [{« type »: « email », « value »: « tc.stjean31@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:tc.stjean31@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:45:00+01:00

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:45:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Autres Lieu Tennis Adresse Avenue du Bois 31240 saint-jean Ville saint-jean Lieu Ville Tennis saint-jean latitude longitude 43.669285;1.504347

Tennis saint-jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/