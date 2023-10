Stage école de tennis Tennis saint-jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Stage école de tennis Tennis saint-jean, 22 octobre 2023, saint-jean. Stage école de tennis 23 – 27 octobre Tennis 2018/2017 niveau blanc/violet : 9h à 10h30 2016/2013 niveau rouge/orange : 10h30 à 12h 2012/2010 niveau vert balle dure : 14h à 15h30 2009/2006 niveau vert balle dure : 15h30 à 17h Programme : Evolution technique personnalisée jusqu’au jeudi Situations de match le vendredi avec récompense pour chaque enfant Inscription auprès du club Tennis Avenue du Bois 31240 saint-jean saint-jean [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 28 28 45 »}, {« type »: « email », « value »: « tc.saintjean31@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T00:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:59:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Autres Lieu Tennis Adresse Avenue du Bois 31240 saint-jean Ville saint-jean Lieu Ville Tennis saint-jean latitude longitude 43.669285;1.504347

Tennis saint-jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/