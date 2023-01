Tennis : Roland Garros 2023 Boulevard d’Auteuil Paris Catégories d’Évènement: île de France

La 122e édition de Roland Garros aura lieu du 28 mai au dimanche 11 juin ! Depuis 1927, le stade Roland-Garros est le temple du tennis mondial sur terre battue. Situé à la lisière du bois de Boulogne, il accueille chaque année le troisième tournoi de tennis du Grand Chelem de l'année : les Internationaux de tennis de Roland-Garros. Le tournoi se déroulera cette année du 28 mai au 11 juin. Deux semaines où les plus grand·es tennis man et tenniswoman vont s'affronter et qui promettent d'être riches en adrénaline ! L'année dernière, Rafael Nadal a remporté face à Casper Rudd son 14e titre à Roland Garros, et le 22e en Grand Chelem, un record absolu chez les hommes ! Sera-t-il encore de la partie cette année ? Interrogé sur le court lors de son sacre en 2022, le Majorquin a expliqué qu'il ferait tout pour être de la partie, mais tout dépendra de son corps et de ses blessures. La tension est à son comble !

