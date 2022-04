Tennis : Phase départementale Raquette FFT Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Tennis : Phase départementale Raquette FFT
Rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin
Bagnoles de l'Orne Normandie
2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21 17:30:00

Cette rencontre par équipes féminines pour les joueuses de non classées à classement 30/3 est ouverte aux clubs FFT du département. Les parties se jouent en simples et doubles sur toute la journée. L'équipe vainqueur se verra qualifiée aux phases régionales à Honfleur. Entrée gratuite. Renseignement au Comité de l'Orne de Tennis (ouvert le mercredi de 9h00 à 12h30) 02 33 80 27 46

