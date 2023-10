Stage d’Halloween tennis Tennis Montfaucon-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay Stage d’Halloween tennis Tennis Montfaucon-en-Velay, 2 novembre 2023, Montfaucon-en-Velay. Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire de 14h à 15h30 – 39€

inscription 06 12 52 68 47.

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-04 15:30:00. EUR.

Tennis

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



2 to 3:30 pm – 39?

registration 06 12 52 68 47 de 14:00 a 15:30 – 39?

reservas 06 12 52 68 47 von 14h bis 15h30 – 39?

anmeldung 06 12 52 68 47 Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Autres Lieu Tennis Adresse Tennis Ville Montfaucon-en-Velay Departement Haute-Loire Lieu Ville Tennis Montfaucon-en-Velay latitude longitude 45.186365;4.321216

Tennis Montfaucon-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfaucon-en-velay/