Fête du tennis Tennis Montfaucon-en-Velay, 22 juillet 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

à partir de 9h, venez rencontrer Jérémie, le professeur de l’Ecole de Tennis de Montfaucon. Venez accompagné de parents, frères et/ou soeurs, collègues, copains & copines…et faire une initiation tennis gratuite..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Tennis

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



from 9am, come and meet Jérémie, the Montfaucon Tennis School teacher. Come along with parents, brothers and/or sisters, colleagues, friends…and enjoy a free tennis initiation.

a partir de las 9h, venga a conocer a Jérémie, profesor de la Escuela de Tenis de Montfaucon. Ven con tus padres, hermanos y/o hermanas, colegas y amigos para una iniciación gratuita al tenis.

ab 9 Uhr treffen Sie Jérémie, den Lehrer der Tennisschule von Montfaucon. Kommen Sie in Begleitung von Eltern, Geschwistern, Kollegen, Freunden & Freundinnen…und machen Sie eine kostenlose Tennis-Einführung.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon