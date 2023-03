« Mix » Doubles (tennis, sur inscription avant le 23/03/2023) Tennis Hourtin Hourtin Catégories d’Évènement: 33990

Hourtin

« Mix » Doubles (tennis, sur inscription avant le 23/03/2023) Tennis Hourtin, 26 mars 2023, Hourtin

2023-03-26 13:45:00 – 2023-03-26 17:00:00

Tennis Hourtin Communal de Cardin

Hourtin

33990 . Au programme de cette rencontre de tennis:

13h45 Café et tirage au sort des équipes

14h Début des doubles

+33 5 56 09 20 04

Tennis Hourtin Communal de Cardin Hourtin

