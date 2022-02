TENNIS DE TABLE stade Serge Duhourquet Bègles Catégories d’évènement: Bègles

TENNIS DE TABLE stade Serge Duhourquet, 15 février 2022, Bègles. TENNIS DE TABLE

du mardi 15 février au jeudi 24 février à stade Serge Duhourquet

Venez jouer avec nous et mettons fin au débat “ping-pong” vs “tennis de table”, les deux noms ont toute leur légitimité ! **L’inscription au préalable est préférable.** **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

