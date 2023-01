Tennis de Table : Saint-Quentin reçoit Bayard Argentan Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

2023-01-17 19:30:00 – 2023-01-17 21:30:00

Aisne Pour sa première rencontre de 2023, l’équipe Pro A du TTSQ reçoit l’équipe de Bayard Argentan le mardi 17 janvier à 19h30 au Palais des Sports Pierre Ratte.

Entrée gratuite.

Venez supporter l’équipe ! +33 6 87 25 05 43 https://www.tennis-table-saint-quentin.fr/ Saint-Quentin

