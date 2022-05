Tennis de table Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Tennis de table Plouescat, 7 juillet 2022, Plouescat. Tennis de table Parc des sports, derrière la poste. 6, rue de Verdun Plouescat

2022-07-07 19:00:00 – 2022-08-25 21:30:00 Parc des sports, derrière la poste. 6, rue de Verdun

Plouescat Finistère Cet été, le club de tennis de table local vous invite à ses rencontres du jeudi soir de 19h à 21h30. nmatériel fourni. Ouvert de tous. +33 7 81 04 78 18 Cet été, le club de tennis de table local vous invite à ses rencontres du jeudi soir de 19h à 21h30. nmatériel fourni. Ouvert de tous. Parc des sports, derrière la poste. 6, rue de Verdun Plouescat

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Parc des sports, derrière la poste. 6, rue de Verdun Ville Plouescat lieuville Parc des sports, derrière la poste. 6, rue de Verdun Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Tennis de table Plouescat 2022-07-07 was last modified: by Tennis de table Plouescat Plouescat 7 juillet 2022 finistère Plouescat

Plouescat Finistère