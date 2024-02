TENNIS DE TABLE DARK PING – PING PONG DANS LE NOIR Montpellier, vendredi 1 mars 2024.

Le Comité Départemental de Tennis de Table propose le temps d’une soirée, avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, un tournoi de ping-pong dans le noir !

Sur de vraies tables et mini tables, les amateurs sont attendus dans leurs plus belles tenues fluos, dès 20h, le vendredi 1 mars à la Halle Tropisme.

Ils auront aussi l’occasion de découvrir la réalité virtuelle, avec les casques VR et le jeu « Eleven table tennis » pour voyager dans un univers surprenant. 10 10 EUR.



Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01 00:00:00

Halle Tropisme

121 Rue de Font Couverte

Montpellier 34070 Hérault Occitanie cdtt34@orange.fr

L’événement TENNIS DE TABLE DARK PING – PING PONG DANS LE NOIR Montpellier a été mis à jour le 2024-02-20 par HERAULT SPORT