Stages de tennis adultes Tennis de la Sablière Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Stages de tennis adultes Tennis de la Sablière Viroflay, 26 décembre 2023, Viroflay. Stages de tennis adultes 26 – 28 décembre Tennis de la Sablière Tarif unique : 82€ les 3 jours Stages mêlant physique, technique et matchs par groupes de niveau. Formule 3 jours. Tennis de la Sablière 1, place de la Fête Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « agaborieau@usmviroflay.fr »}] http://www.tennis.usmviroflay.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T20:00:00+01:00 – 2023-12-26T22:00:00+01:00

2023-12-28T20:00:00+01:00 – 2023-12-28T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Tennis de la Sablière Adresse 1, place de la Fête Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Tennis de la Sablière Viroflay latitude longitude 48.798626;2.167842

