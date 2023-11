Stages de tennis jeunes Tennis de la Sablière Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Stages de tennis jeunes Tennis de la Sablière Viroflay, 26 décembre 2023, Viroflay. Stages de tennis jeunes 26 – 29 décembre Tennis de la Sablière 4 jours, deux formules au choix : « Journée » 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 : 200 € ou « Demi-journée » matinée ou après-midi : 100 €. Repas tiré du sac, ou panier repas en supplément à 6 €/repas = 24 € si 4 jours. Stages mêlant physique, technique et matchs par groupes de niveau. Tennis de la Sablière 1, place de la Fête Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cprat@usmviroflay.fr »}] http://www.tennis.usmviroflay.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T09:30:00+01:00 – 2023-12-26T12:30:00+01:00

2023-12-29T13:30:00+01:00 – 2023-12-29T16:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Tennis de la Sablière Adresse 1, place de la Fête Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Tennis de la Sablière Viroflay latitude longitude 48.798626;2.167842

