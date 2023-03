Stages de tennis enfants été Tennis de Kerlosquen – Beg-Meil Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

2023-07-03 – 2023-08-25

Tennis de Kerlosquen – Beg-Meil
93 Chemin de Kerlosquen

Fouesnant

Finistère

STAGE ENFANTS

Juillet et Août 2023

Site de Beg-meil (à 50m de la plage) :

5 courts en terre battue et un terrain de Padel

(Locations à l’heure ou cartes 5h,10h,20h)

Stages enfant du lundi au vendredi : 1h/jour.

Enfants à partir de 5 ans (né(e) en 2018) Possibilités de cours particuliers Tennis et Padel.

Cours assurés par Mikael RIVET (D.E.) et Fabien EVEILLARD (D.E.) tennisfouesnant@orange.fr +33 6 38 23 53 82 http://tennisclub-fouesnant.fr/ Tennis de Kerlosquen – Beg-Meil 93 Chemin de Kerlosquen Fouesnant

