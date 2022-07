Conférence sur Jacques Rapin, animée par Laurent Antoine Tennis club Reims Catégories d’évènement: Marne

Conférence sur Jacques Rapin, animée par Laurent Antoine Samedi 17 septembre, 17h00 Tennis club Découvrez une conférence sur Jacques Rapin, un sportman architecte et aviateur : tennis et sports mécaniques à Reims au début du XXe siècle Tennis club 15 rue Lagrive, 51100 Reims

http://www.tcreims.com Espace urbain paysager, le Tennis club est fondé en 1920, dans le cadre de l’amitié franco-américaine. Il se compose d’une piscine à pergola dite à l’antique (œuvre de Jean Rapin), d’un club-house (d’Edouard Redon), et de courts couverts (de Jacques Herbé et des frères Galloy).

