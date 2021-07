Tennis Club Montfort – Stage Montfort-en-Chalosse, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Montfort-en-Chalosse.

Tennis Club Montfort – Stage 2021-07-12 – 2021-07-16

Montfort-en-Chalosse Landes

75 75 EUR Viens participer à notre stage de tennis pour les enfants. Tu as entre 5 et 9 ans (niveaux blanc, violet et rouge), tu auras 1h de cours par jour. Tu as 10 ans et plus (niveaux orange, vert et jaune), ce sera 1h30 de cours par jour.

Entre 5 et 9 ans (niveaux blanc, violet et rouge) : 1h de cours par jour. 10 ans et plus (niveaux orange, vert et jaune) : 1h30 de cours par jour.

+33 6 87 75 85 87

Сергей Горбачев – Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-18 par