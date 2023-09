TOURNOI OPEN DE TENNIS Tennis club Farébersviller, 9 octobre 2023, Farébersviller.

Farébersviller,Moselle

Tournoi « Dieter Beyer » ouvert aux séniors dames et messieurs de NC à 15 (avec consolante). Tarif : 17€/adulte et 13€/jeune. Tout public

Vendredi 2023-10-09 fin : 2023-11-12 . 0 EUR.

Tennis club rue du Stade

Farébersviller 57450 Moselle Grand Est



Dieter Beyer » tournament open to senior ladies and gentlemen from NC to 15 (with consolation). Price: 17/adult and 13/youth

Torneo « Dieter Beyer » abierto a hombres y mujeres senior de NC a 15 años (con consolación). Precio: 17€/adulto y 13€/joven

Dieter Beyer »-Turnier für Seniorinnen und Senioren von NC bis 15 (mit Trostrunde). Preis: 17/Erwachsene und 13/Jugendliche

