Tournoi Open Padle Féminin. Tennis Club du Delta. Plaine des sports. Le Teich OT Le Teich Le Teich Catégories d’Évènement: Gironde

Le Teich

Tournoi Open Padle Féminin. Tennis Club du Delta. Plaine des sports., 2 avril 2023, Le Teich OT Le Teich Le Teich. Tournoi Open Padle Féminin. 66 allée de Grangeneuve Tennis Club du Delta. Plaine des sports. Le Teich Gironde Tennis Club du Delta. Plaine des sports. 66 allée de Grangeneuve

2023-04-02 – 2023-04-02

Tennis Club du Delta. Plaine des sports. 66 allée de Grangeneuve

Le Teich

Gironde Le Teich . 20 20 EUR Tournoi Open Padel Féminin.

Tout public. Tournoi Open Padel Féminin.

Tout public. +33 6 45 90 70 87 Association Tennis Club du Delta Tennis club du Delta

Tennis Club du Delta. Plaine des sports. 66 allée de Grangeneuve Le Teich

dernière mise à jour : 2023-03-23 par OT Le Teich

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Le Teich Adresse Le Teich Gironde OT Le Teich Tennis Club du Delta. Plaine des sports. 66 allée de Grangeneuve Ville Le Teich OT Le Teich Le Teich Departement Gironde Tarif Lieu Ville Tennis Club du Delta. Plaine des sports. 66 allée de Grangeneuve Le Teich

Le Teich Le Teich OT Le Teich Le Teich Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le teich ot le teich le teich/

Tournoi Open Padle Féminin. Tennis Club du Delta. Plaine des sports. 2023-04-02 was last modified: by Tournoi Open Padle Féminin. Tennis Club du Delta. Plaine des sports. Le Teich 2 avril 2023 66 allée de Grangeneuve Tennis Club du Delta. Plaine des sports. Le Teich Gironde Gironde Le Teich OT Le Teich Tennis Club du Delta. Plaine des sports. Le Teich

Le Teich OT Le Teich Le Teich Gironde