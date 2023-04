[Exposition de peinture] Martine Morisse Tennis Club, 8 avril 2023, Dieppe.

Découvrez les peintures de Martine Morisse au Tennis Club de Puys. Caractéristique par sa peinture à l’huile et réalisée au couteau, l’oeuvre de Martine Morisse est vibrante, chaleureuse et colorée..

2023-04-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-08 12:00:00. .

Tennis Club

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



Discover Martine Morisse’s paintings at the Tennis Club of Puys. Characteristic of her oil paintings, Martine Morisse’s work is vibrant, warm and colorful.

Descubra los cuadros de Martine Morisse en el Tennis Club de Puys. Característico de sus óleos, el trabajo de Martine Morisse es vibrante, cálido y colorista.

Entdecken Sie die Gemälde von Martine Morisse im Tennisclub von Puys. Die Werke von Martine Morisse zeichnen sich durch ihre Ölmalerei aus, die mit dem Messer ausgeführt wird. Sie sind vibrierend, warm und farbenfroh.

