Tournoi de tennis regroupant les meilleurs joueurs et joueuses de la région handicap moteur mi Tennis club de Castanet Tolosan – TCCT Avenue du Docteur Delherm Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/tennisclubcastanettolosan »}, {« link »: « https://comite.fft.fr/haute-garonne/haute-garonne_d/data_1/pdf/pr/prsentationv3.pdf »}] Le TCCT organise une étape du 31 tennis tour, un tournoi regroupant les meilleurs joueurs et joueuses de la région sur une semaine.

Entrée libre et gratuite, venez voir du très beau jeu et encourager les Castanéens. Le programme détaillé de chaque journée sera publié sur les réseaux sociaux du club (instagram et facebook).

Plus d’information sur le 31 tennis tour en suivant ce lien.

