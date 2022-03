Tennis : Championnat Individuel Seniors Bagnoles de l’Orne Normandie, 25 mars 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Tennis : Championnat Individuel Seniors Rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-03-25 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-27 Rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisé par le Comité de l’Orne de Tennis.

Ouverte aux joueurs et joueuses licenciés dans un club de l’Orne et s’étant inscrits au préalable auprès du Comité de l’Orne de Tennis, cette rencontre se déroule en simple pour quatre championnats (tableaux messieurs 4e et 3e séries, dames 4e et 3e séries).

Entrée gratuite et ouverte à tous. Renseignement 02 33 37 98 53

+33 2 33 37 98 53

dernière mise à jour : 2022-02-22 par