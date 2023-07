Déambulation théâtralisée : Colombes : l’épopée du sport ! TENNIS AMIOT Colombes Colombes, 17 septembre 2023, Colombes.

Colombes : l’épopée du sport!

Au départ des tennis Amiot, balade théâtralisée et interactive pour faire revivre les lieux et exploits de l’histoire sportive de Colombes. L’aventure du Stade et ses alentours vous sera racontée tandis que comédiens et musiciens vous emmèneront sur les pas des athlètes qui ouvrent la voie aux JO de 2024 !

Par la compagnie Trottoir Express et la Valorisation du patrimoine

Tout public dès 7 ans (durée 1h30)

Gratuit sur réservation au 01 47 60 81 28

TENNIS AMIOT Colombes 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 60 81 28

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Bernard Benichou