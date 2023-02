Tennis : 28èmes Internationaux Seniors Plus Rue Plassard Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’Évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Tennis : 28èmes Internationaux Seniors Plus Rue Plassard, 1 avril 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie . Tennis : 28èmes Internationaux Seniors Plus Complexe tennistique Maxime Merlin Rue Plassard Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin

2023-04-01 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-08

Rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin

Bagnoles de l’Orne Normandie

Orne Référence sur le circuit international, le Tournoi des seniors plus de Bagnoles de l’Orne Normandie réunit une douzaine de nationalités différentes (France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Luxembourg…). Âgés de 50 à 85 ans, les 170 joueurs et joueuses disputeront des matchs comptant pour leur classement international (points ITF). Au programme, matchs de :

• Simples messieurs de 50+ à 85+

• Simples dames de 50+ à 85+

• Doubles dames, hommes et mixtes

• Consolante en simple Entrée libre. Restauration sur place. Référence sur le circuit international, le Tournoi des seniors plus de Bagnoles de l’Orne Normandie réunit une douzaine de nationalités différentes (France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Luxembourg…). Âgés de 50 à 85 ans, les 170 joueurs et joueuses disputeront des matchs comptant pour leur classement international (points ITF). Au programme, matchs de :

• Simples messieurs de 50+ à 85+

• Simples dames de 50+ à 85+

• Doubles dames, hommes et mixtes

• Consolante en simple Entrée libre. Restauration sur place. Rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Bagnoles de l'Orne Normandie Orne Rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville Rue Plassard Complexe tennistique Maxime Merlin Bagnoles de l'Orne Normandie Departement Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnoles de l'orne normandie /

Tennis : 28èmes Internationaux Seniors Plus Rue Plassard 2023-04-01 was last modified: by Tennis : 28èmes Internationaux Seniors Plus Rue Plassard Bagnoles de l'Orne Normandie 1 avril 2023 Complexe tennistique Maxime Merlin Rue plassard Bagnoles de l'Orne Normandie Orne Orne Rue Plassard Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne