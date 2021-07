Laroque Laroque Hérault, Laroque TENISY 2021- 3EME EDITION Laroque Laroque Catégories d’évènement: Hérault

TENISY 2021- 3EME EDITION Laroque, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Laroque.

Laroque Hérault Au programme de cette manifestation : tournoi ouvert à tous, animations, buvette et restauration sur place. Présence exceptionnelle de Julia Vakulenko ! Le Tennis club vous propose une journée d’animations, avec la présence exceptionnelle de Julia Vakulenko. +33 6 01 43 30 67 Au programme de cette manifestation : tournoi ouvert à tous, animations, buvette et restauration sur place. Présence exceptionnelle de Julia Vakulenko ! dernière mise à jour : 2021-06-22 par

