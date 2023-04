« Tenir sa langue » : Rencontre avec Julie Abbou Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Catégories d’Évènement: île de France

« Tenir sa langue » : Rencontre avec Julie Abbou Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 10 mai 2023, Paris. Le mercredi 10 mai 2023

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. gratuit Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr. Une rencontre avec Julie Abbou autour de son livre Tenir sa langue, publié aux Éditions Les Pérégrines. Mercredi 10 mai à 19h30 sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr. Agir sur le langage pour agir sur le monde : tel est le programme des mouvements sociaux qui s’engagent dans la lutte pour la signification. Le féminisme a de longue date pris à bras le corps cette question de la langue, et pour cause : le langage est un des lieux majeurs de notre catégorisation du monde. Il s’agit de contester la mainmise du masculin sur l’humanité, de pouvoir s’énoncer, de participer au sens du monde à part pleine et entière. C’est dans cette urgence politique et sémantique à exister en tant que sujet que des féministes se sont mises à « bousculer la grammaire ». Loin des arguments hygiénistes ou corsetés sur la langue se déploie une politique du sens, qui invite à la prolifération des discours. Une politique du sens qui incite à s’installer en langue et à tenir. Julie Abbou a été punk à Marseille, linguiste à Paris, féministe entre les deux, chercheuse à Hong Kong puis Ottawa, enseignante à Metz. Elle est aujourd’hui chercheuse à Turin. S’inscrivant dans une pensée critique anti-autoritaire, elle s’intéresse à la façon dont le langage constitue le monde social. Rencontre suivie d’une vente-dédicace. Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris Contact : 01 40 35 96 46 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

