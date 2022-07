Tenir jusqu’à l’Aube

2023-02-02 20:30:00 – 2023-02-02 22:00:00 10 10 EUR Jeudi 2 février 2023 à 20h30 TENIR JUSQU’À L’AUBE

Compagnie El Ajouad Spectacle à partir de 16 ans

Semaine thématique autour du travail Tenir jusqu’à l’aube est un récit féministe sur une maman monoparentale.

Une jeune mère célibataire s’occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir, sans crèche, sans famille à proximité, sans budget pour une baby-sitter, ils vivent une relation fusionnelle. Pour échapper à l’étouffement, la mère s’autorise à fuguer certaines nuits. À quelques mètres de l’appartement d’abord, puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la poursuite d’un semblant de légèreté. Texte : Carole Fives

Mise en scène et adaptation : Kheireddine Lardjam

Comédienne : Céline Hilbich

Lumière : Manu Cottin

Son : Thibaut Champagne

Vidéo : Sébastien Sidaner

Costumes : Florence Jeunet

Chargé de production : Sylvain Eloffe

