‘Ténèbres sur la foret’ de Guerchom Ndebo Grilles du Square de la Tour Saint-Jacques, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 31 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

Dans le cadre du prix Carmignac du photojournalisme, découvrez l’exposition de Guerchom Ndebo sur les grilles de la Tour Saint-Jacques, consacrée aux forêts du Congo et ses deux principaux parcs nationaux, les Virunga et Kahuzi-Biega, situés tous les deux à l’est du pays dans les provinces du Kivu.

Faisant partie du projet “Congo in conversation” de Finbarr O’Reilly, cette exposition sur les forêts du Congo présente deux reportages de Guerchom Ndebo sur deux des principaux parcs nationaux du pays, les Virunga et Kahuzi-Biega, situés tous deux à l’est du pays dans les provinces du Kivu. Couvrant quelque 7 770 km2, le parc national des Virunga, créé en 1925, est le plus ancien et le plus riche en biodiversité d’Afrique, un site du patrimoine mondial de l’Unesco et le refuge de l’espèce menacée des gorilles de montagne.

Le commerce illégal du charbon de bois dans l’est de la RDC, d’une valeur estimée à 35 millions d’euros par an, est contrôlé par un réseau de rebelles armés et menace l’intégrité des forêts des Virunga, alors que les populations locales sont prises en étau entre criminels et opérations militaires menées par l’ICCN (Institut congolais pour la conservation de la nature).

Le photographe Guerchom Ndebo a suivi le processus de bout en bout : production dans le parc, transport vers les marchés, vente aux intermédiaires, transport et utilisation par les clients en bout de chaîne. Et à Kahuzi-Biega, parc national de 6 000 km2 au Sud-Kivu, les photographes Raissa Karama Rwizibuka et Guerchom Ndebo ont documenté les terribles défis qu’affrontent les gardes forestiers : braconnage, abattage illégal de bois utilisé pour la construction, déforestation causée par les plantations de palmiers à huile.

Grilles du Square de la Tour Saint-Jacques 39 rue de Rivoli Paris 75004

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (146m) 1, 11 : Hôtel de Ville (239m)



Contact :DGRI 0144788050

Guerchom Ndebo