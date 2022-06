Ténèbres et lumières

Ténèbres et lumières, 15 mars 2023, . Ténèbres et lumières



2023-03-15 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-15 Aux côtés du célèbre motet Jesu meine Freude de Bach, les auditeurs pourront entrendre des pièces moins connues de Charpentier, comme le Transfige Dulcissime Jesu ou Le Reniement de Saint-Pierre, pour solistes, choeur et continuo. Enfin, la subtilité des oeuvres pour choeur a cappella de Gesualdo et Purcell viendront compléter ce concert, avec notamment l’antienne Hear my prayer, O Lord composée pour 8 voix mixtes. Avec le programme Ténèbres et lumières, l’Ensemble Unacorda souhaite offrir au public un voyage à travers l’Europe de l’époque baroque, de la France à l’Allemagne, en passant par l’Italie et l’Angleterre. Aux côtés du célèbre motet Jesu meine Freude de Bach, les auditeurs pourront entrendre des pièces moins connues de Charpentier, comme le Transfige Dulcissime Jesu ou Le Reniement de Saint-Pierre, pour solistes, choeur et continuo. Enfin, la subtilité des oeuvres pour choeur a cappella de Gesualdo et Purcell viendront compléter ce concert, avec notamment l’antienne Hear my prayer, O Lord composée pour 8 voix mixtes. dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville