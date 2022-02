Tendrure de André Hidalgo Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Tendrure de André Hidalgo Jardin de l’Atelier Cezanne 9 Av. Paul Cezanne Aix-en-Provence

2022-03-26 16:30:00 16:30:00 – 2022-03-26 Jardin de l’Atelier Cezanne 9 Av. Paul Cezanne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

A la croisée du jonglage et de la danse, Tendrure invente un monde où le corps emprunte aux quatre éléments et où les objets échappent aux lois de la gravité.

La chorégraphie évolue au contact des matières et se confond avec elles. Tendrure, c’est aussi un instant de vie qui parle avec tendresse et humour de la solitude et de l’obsession.

Durée : 30 min

Forme hybride, à l’image de son titre, Tendrure, vous projette chez un étrange personnage.

contact@ciam-aix.com +33 4 65 04 61 42 http://artsenmouvement.fr/

