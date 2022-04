“Tendres portraits” – Atelier de pratique photographique à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Tendres portraits” – Atelier de pratique photographique à la MEP Maison Européenne de la Photographie, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 14h30 à 17h30

. payant Nombre de participants : 12 maximum 1 adulte + 1 enfant : 40€ – 2 adultes + 1 enfant : 60€ 1 adulte + 2 enfants : 50€ – 2 adultes + 2 enfants : 70€ 1 adulte + 3 enfants : 60€ – 2 adultes+ 3 enfants : 80€

Les ateliers de pratique de la MEP – Maison Européenne de la Photographie proposent de partager en famille la découverte d’une technique ou d’une approche photographique. Accompagnés par un artiste photographe, laissez votre créativité s’exprimer ! L’atelier propose d’expérimenter, en famille, d’anciennes techniques photographiques pour mieux comprendre le principe de photosensibilité à la base de l’invention de la photographie : le photogramme et le cyanotype. Marie Mons, artiste photographe et animatrice de cet atelier, vous propose de réaliser des portraits en studio pour ensuite s’amuser à créer une nouvelle composition agrémentée de texte, de dessin ou de matériaux (grain de riz, sel, végétais, plumes, etc.) et révélée par la technique du photogramme et du cyanotype. Réservez vos places ! Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/atelier-de-pratique-tendres-portraits/ 0144787523 reservation@mep-fr.org https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© Marie Mons

