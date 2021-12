Tendres désaccords, de la compagnie Mine de Rien Pôle médiathèque de Saint-Priest, 22 janvier 2022, Saint-Priest.

Pôle médiathèque de Saint-Priest, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Elle chante, parle et décide de tout ! Il joue, écoute et fait au mieux ! Couple à la vie comme à la scène, ce duo musical et burlesque présente un tour de chant qui fait hommage à la chanson française… mais pas que….car tout ne se déroule pas comme prévu ! Samedi 22 janvier de 18h à 19h15 à l’artothèque de Saint-Priest Gratuit, sur inscription Tout Public à partir de 7 ans Compagnie Mine de Rien Chant, guitare : Joane Reymond, Accordéon : Patrice Lucidarme Mise en scène : Marinette Maignan

Avec fraîcheur et humour, cocasseries etenvolées clownesques, les artistes vous emmèneront dans leurintimité pour le pire et le meilleur ! En deux mots : tendre et drôle !

Pôle médiathèque de Saint-Priest Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest Centre-Ville / Gare / Garibaldi Métropole de Lyon



