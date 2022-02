Tendre Mixeur // Concert électro rock Le Klobe Palaiseau Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Le Klobe Palaiseau, le samedi 19 mars à 20:00

Elle vient du classique et du punk ; il aime le jazz et joue du funk. Leur duo électro-rock-éclectique se moque des étiquettes. Tantôt soyeuses, tantôt râpeuses, tantôt à vif, tantôt moqueuses, guitare et voix prennent un malin plaisir à jouer sur la corde raide… qui peut se révéler sensible aussi. S’il existe un point de tension entre douceur et douleur, Tendre Mixeur l’a trouvé !

Entrée prix libre // Ouverture à 19h00 // Petite restauration au bar.

Duo électro-rock déjanté Le Klobe Palaiseau 14 rue de la Pie Voleuse Palaiseau La Hunière Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T23:00:00

