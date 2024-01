Tendre l’oreille Centre culturel Alban-Minville Toulouse, mercredi 6 mars 2024.

Tendre l’oreille Spectacle en famille / Éveil à la création sonore / De 3 à 7 ans Mercredi 6 mars, 16h00 Centre culturel Alban-Minville Tarif D

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T16:00:00+01:00 – 2024-03-06T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T16:00:00+01:00 – 2024-03-06T17:00:00+01:00

Le collectif toulousain La Disquette propose un temps d’écoute d’une fiction sonore accompagné d’un temps de jeu et de pratique autour de la matière sonore (bruitage, enregistrement et transformation du son). Pour cette séance, nous écouterons un extrait de Rascasse le vieux marin de Zoé Zuliko (2019) « La vie a changé dans le petit port de pêche depuis que Rascasse a découvert une étrange bouteille sur la plage. Alors, la mer le surprend et lui donne une mission… Ensemble, ils embarquent pour un monde onirique empreint de conscience écologique. »

Durée 1h (20 min. écoute & 40 min. jeux et pratique)

Séance scolaire à 10h (sur réservation)

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/ https://twitter.com/Toulouse;https://fr-fr.facebook.com/Toulouse/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1124, « description »: « Centres culturels Entrons au D E TO U L O U SE thu00e9u00e2tre ! Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Le Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230912111031-6078e110209adbed4c102b2e10c87e39/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718112a570c68e6a3 », « thumbnail_height »: 1590}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718112a570c68e6a3 »}] Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l’architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. À la fois lieu de pratiques d’activités régulières, d’ateliers, de stages et site sportif, Alban Minville, c’est une salle de spectacles, un espace d’exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier.Le centre présente des spectacles (concert, théâtre, danse, lecture, performances…) et du cinéma. Il propose des ateliers (vitrail, photographie, guitare, arts plastiques, poterie, Dynamique BB…).Il accueille des associations, des cafés-parents et cafés littéraires ainsi que des résidences d’artistes et des expositions.La particularité de ce centre culturel ? Son cinéma Le Métro ! Consultez le programme du mois d’octobre ! À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des stages 2020/2021Le programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021 Métro ligne A station BellefontaineBus ligne 14

© Toni Demuro