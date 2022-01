Tendre et saignant Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Tendre et saignant Cinéma d’Erquy, 19 février 2022, Erquy. Tendre et saignant

Cinéma d’Erquy, le samedi 19 février à 20:30

Duree : 1h 31min Réalisateur : Christopher Thompson Interprètes : Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler, Stéphane De Groodt, Jean-francois Stevenin Synopsis : Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer d’avis… comédie française Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:00:00

