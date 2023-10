Tendre Carcasse · Spectacle d’Arthur Perole Le Carreau du Temple Paris, 29 mai 2024, Paris.

Du mercredi 29 mai 2024 au jeudi 30 mai 2024 :

mercredi, jeudi

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€

La nouvelle création chorégraphique d’Arthur Perole où l’intimité des adolescents se raconte en gestes, en mots et par la danse !

La parole est à la jeunesse quand Arthur Perole interroge l’intimité des adolescents. Leur sincérité nous touche quand ils posent un regard poétique, tragique ou comique sur le corps qui change et la société qui les attend. Une vraie urgence de se raconter, en gestes, en mots et par la danse !

Quelle est la place du corps dans la construction de l’identité ? Arthur Perole – qui nous a vivement touché·e·s la saison passée avec Nos corps vivants (présenté dans le cadre du Festival Everybody 2022 au Carreau du Temple) – a rencontré des adolescent·e·s et recueilli leurs témoignages, pour en faire, avec le réalisateur Pascal Catheland, la série documentaire RÊVES. Filles et garçons se confient sur le rapport qu’elles et ils entretiennent avec le corps et sa relation parfois conflictuelle avec le cerveau. Fort de ses rencontres, de son goût du sensible, de l’intime et de la fête, le chorégraphe saisit quatre jeunes danseurs·euses dans leur urgence à communiquer avec le public.

Moments de confession ou discussions loufoques, pensées intimes ou futiles : la danse peut illustrer une anecdote, mais aussi aller à l’encontre de ce qui est dit, pour développer des échanges complexes et vivants entre le geste et la parole, vaste sujet de recherche dans la création actuelle. À partir d’une matière personnelle et profonde, Arthur Perole a conçu une partition chorégraphique où les gestes sont aussi spontanés que les récits. Aussi le quatuor passe d’unissons aux polyphonies, jusqu’à ce que la fatigue de la chair laisse surgir une connexion plus naturelle voire viscérale avec le mental. Et la carcasse, en effet, s’attendrit…

Avec l’Atelier de Paris – Centre de développement chorégraphique national, dans le cadre du festival JUNE EVENTS (du 22 mai au 8 juin 2024 à la Cartoucherie)

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

