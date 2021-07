Paris Archives nationales - Hôtel de Soubise Paris Tendre angoisse Archives nationales – Hôtel de Soubise Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tendre angoisse Archives nationales – Hôtel de Soubise, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 13 juillet 2021

de 20h à 21h

payant

Nathan Mierdl, violonce – Riana Anthony, violoncelle – Pierre Desangles, piano Brahms, Murphy, Chostakovitch Tendre angoisse Le premier trio de Brahms, opus 08, composé en 1854 et revisité en 1889, est en quatre mouvements. C’est un subtil mélange entre la fougue d’un compositeur de 21 ans et la maturité d’un homme qui redécouvre les élans de sa jeunesse 35 ans plus tard. Composé en 2016 par Nicole Murphy, Spinning top est un trio au mouvement rythmique perpétuel ; l’ambiance lumineuse de la pièce reflète la nature enfantine d’une toupie. Le Trio n° 2 op. 67 de Dimitri Chostakovitch, œuvre cyclique complètement élégiaque sur des thèmes juifs de la danse des morts, comprend quatre mouvements : une atmosphère de désolation, un thème sardonique, une lente passacaille funèbre, avant de conclure sur une danse macabre et sarcastique. Concerts -> Classique Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) Bus n° 29, 69, 75

Contact :Jeunes Talents 0140200920 https://www.jeunes-talents.org https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334/ 0140200920 reservation@jeunes-talents.org Concerts -> Classique Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-13T20:00:00+02:00_2021-07-13T21:00:00+02:00

©FoppeSchut Jo Magrean Eric Tahou

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives nationales - Hôtel de Soubise Adresse 60 rue des Francs-Bourgeois Ville Paris lieuville Archives nationales - Hôtel de Soubise Paris