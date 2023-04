FÊTE DU PAIN AUX FRUITS ET DE L’ARTISANAT 23 route des Cascades, 16 juillet 2023, Tendon.

Dans l’ambiance authentique et conviviale des montagnards vosgiens, venez passer un dimanche hors du temps à Tendon, lors de la fête du pain aux fruits et de l’artisanat. Vous découvrirez la vie vosgienne d’Antan au rythme de la ferme, des travaux des champs et du battage du blé comme au siècle dernier.

Les nombreux artisans d’art vous présenteront leur savoir-faire unique. Bien entendu vous pourrez déguster le pain traditionnel pétri à la main et cuit au four à bois communal ainsi que les nombreux pains aux fruits qui font la renommée de la fête depuis 37ans. Tout au long de la journée les spectacles Folkloriques Les Hattatos raviront vos yeux et vos oreilles. Pour vous remettre de toutes ces émotions vous pourrez vous délecter des plats traditionnels concoctés par nos soins, beignets râpés, assiette vosgienne, tarte aux brimbelles… La buvette et le bistrot d’époque vous accueillerons avec joie pour vous servir toute sorte de rafraîchissements. Organisée par l’amicale Laïque de Tendon, les bénéfices de cette fête financent les activités des enfants de l’école.. Tout public

Dimanche 2023-07-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-16 18:00:00. 2 EUR.

23 route des Cascades Place de la Mairie

Tendon 88460 Vosges Grand Est



In the authentic and friendly atmosphere of the Vosges mountains, come and spend a Sunday out of time in Tendon, during the festival of fruit bread and crafts. You will discover the Vosges life of yesteryear at the rhythm of the farm, the work in the fields and the threshing of wheat as in the last century.

The numerous craftsmen will present you their unique know-how. Of course you can taste the traditional bread kneaded by hand and baked in the communal wood-fired oven as well as the many fruit loaves that have made the festival famous for 37 years. Throughout the day, the Hattatos folkloric shows will delight your eyes and ears. To recover from all these emotions, you can enjoy traditional dishes concocted by us, grated doughnuts, Vosges plate, brimbelle pie? The refreshment bar and the period bistro will welcome you with joy to serve you all kinds of refreshments. Organized by the Amicale Laïque of Tendon, the profits of this festival finance the activities of the children of the school.

En el ambiente auténtico y acogedor de los Vosgos, venga a pasar un domingo fuera del tiempo en Tendon, durante la fiesta del pan de frutas y la artesanía. Descubrirá la vida de los Vosgos de antaño al ritmo de la granja, el trabajo en el campo y la trilla del trigo como en el siglo pasado.

Los numerosos artesanos presentarán su saber hacer único. Por supuesto, podrá degustar el pan tradicional amasado a mano y cocido en el horno de leña comunal, así como los numerosos panes de frutas que han hecho famosa la fiesta desde hace 37 años. A lo largo del día, los espectáculos folclóricos de Hattatos harán las delicias de sus ojos y oídos. Para reponerse de todas estas emociones, podrá degustar platos tradicionales elaborados por nosotros, rosquillas ralladas, plato de los Vosgos, pastel de brimbelle? El bar de refrescos y el bistró de época le recibirán con alegría para servirle todo tipo de refrescos. Organizado por la Amicale Laïque de Tendon, los beneficios de este festival financian las actividades de los niños de la escuela.

Verbringen Sie in der authentischen und geselligen Atmosphäre der Bergbewohner der Vogesen einen zeitlosen Sonntag in Tendon beim Fest des Früchtebrots und des Kunsthandwerks. Sie werden das Leben in den Vogesen von anno dazumal im Rhythmus des Bauernhofs, der Feldarbeit und des Dreschens des Getreides wie im letzten Jahrhundert entdecken.

Die zahlreichen Kunsthandwerker stellen Ihnen ihr einzigartiges Know-how vor. Natürlich können Sie auch das traditionelle, handgeknetete und im Holzofen der Gemeinde gebackene Brot sowie die zahlreichen Früchtebrote probieren, für die das Fest seit 37 Jahren berühmt ist. Den ganzen Tag über werden die Folkloredarbietungen der Hattatos Ihre Augen und Ohren erfreuen. Um sich von all diesen Emotionen zu erholen, können Sie sich an den von uns zubereiteten traditionellen Gerichten erfreuen: geriebene Krapfen, Vogesenteller, Himbeerkuchen? In der Kneipe und im Bistro d’époque werden Sie mit Freude empfangen, um Ihnen Erfrischungen aller Art zu servieren. Das Fest wird von der Amicale Laïque de Tendon organisiert und der Erlös kommt den Aktivitäten der Kinder in der Schule zugute.

