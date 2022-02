Tendances – Les Folies françoises Théâtre d’Orléans, 25 mars 2022, Orléans.

Théâtre d’Orléans, le vendredi 25 mars à 20:30

**Ce programme est né de la rencontre entre Patrick Cohën-Akenine et Hae-Sun Kang, violoniste de l’Ensemble intercontemporain et spécialiste depuis plus de 25 ans de la musique contemporaine.** “Curieuse de l’interprétation sur instruments anciens, nous avons échangé à ce sujet et travaillé ensemble des Sonates pour deux violons de Jean-Marie Leclair, violoniste français du XVIIIe siècle. Le souhait de Hae-Sun était de créer un concerto pour violon, accompagné par un ensemble baroque. Sa complicité avec Yan Maresz nous a permis de réfléchir ensemble à la forme de cette création. Le choix d’une suite de danses s’est imposé, tant elle est au cœur de la musique française de cette époque. La qualité particulière du son de l’orchestre baroque et sa différence de timbre par rapport à la partie soliste est le point principal qui va être mis en valeur par l’écriture. Yan Maresz a opté pour une forme rappelant les suites de danses baroques, sauf que là les dix danses choisies sont d’époque contemporaine. _Tendances_ est la démonstration qu’après 20 ans de transmission et de partage, les Folies françoises s’ancre toujours résolument dans notre époque !” Patrick Cohën-Akenine − Violon baroque Patrick Cohën-Akenine Violon contemporain Hae-Sun Kang et les musiciens de l’ensemble Jean-Ferry Rebel Les éléments, Chaos et suites de danses Jean-Marie Leclair Duos, Concerto Pierre Boulez Anthèmes Yan Maresz Tendances création − **Vendredi 25 mars** 20h30 − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h20

Entre deux univers que tout oppose, ce programme oscille de la musique baroque à la musique contemporaine.

