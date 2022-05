Tendance Live à Granville ! Granville, 17 juin 2022, Granville.

Tendance Live à Granville ! Granville

2022-06-17 – 2022-06-17

Granville Manche

Des groupes de musiques actuelles se succèderont sur la scène du Tendance Live proposée par la radio Tendance Ouest en partenariat avec la ville de Granville et Granville Terre et Mer.

Claudio Capéo, Nolwenn Leroy, Charlie Winston, Izia, TerreNoire, Ridsa, Tom Frager, Kikesa, Sound of Legends et bien d’autres sont à retrouver sur la scène du Tendance Live.

GRATUIT – SANS RÉSERVATION.

Pratique :

Vendredi 17 juin – à partir de 19h.

Parking Fontaine Bedeau – scène face à la mer.

