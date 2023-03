Festival Musiques en Vivarais-Lignon Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tence

Festival Musiques en Vivarais-Lignon, 19 août 2023, Tence . Festival Musiques en Vivarais-Lignon EUR Eglise Tence Haute-Loire

2023-08-19 21:00:00 21:00:00 – 2023-08-19 Tence

Haute-Loire . EUR Quintette de cuivres aérïs, les cuivres royaux !

Un ensemble Toulousain, nous propose une balade solennelle dans les cours Européennes du XVIIIème siècle. +33 4 71 59 71 56 https://www.ot-hautlignon.com/ Tence

dernière mise à jour : 2023-03-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Eglise Tence Haute-Loire Ville Tence Departement Haute-Loire Tarif EUR Lieu Ville Tence

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence /

Festival Musiques en Vivarais-Lignon 2023-08-19 was last modified: by Festival Musiques en Vivarais-Lignon Tence 19 août 2023 Eglise Tence Haute-Loire Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire