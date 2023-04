Rencontre 5 Rue de Saint Agrève, 17 août 2023, Tence.

Rencontre avec l’auteur Guillaume Nail et dédicace de son livre « On ne se baigne pas dans la Loire ».

2023-08-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-17 . .

5 Rue de Saint Agrève Librairie La Boîte à soleils

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Meeting with the author Guillaume Nail and signing of his book « On ne se batigne pas dans la Loire » (We don’t bathe in the Loire)

Encuentro con el escritor Guillaume Nail y firma de su libro « On ne se baigne pas dans la Loire »

Treffen mit dem Autor Guillaume Nail und Signierstunde seines Buches « On ne se baigne pas dans la Loire » (Man badet nicht in der Loire)

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon